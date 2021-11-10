Москва, 10 ноября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Информационной отравой назвала 10 ноября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова публикации в СМИ Германии по поводу гибели российского дипломата в Берлине 19 октября.

Цитата из к/ф «Месье Верду». реж Чарльз Чаплин. 1947. США Приготовление яда

Мария Захарова «Что касается инсинуаций и этих всех конспирологических, диких теорий, которые мы увидели в германских СМИ, видимо, они готовили эту отраву информационную».

Напомним, в Берлине 19 октября перед зданием посольства РФ было найдено тело российского дипломата. 5 ноября Der Spiegel распространил об этом информацию, указав, что спецслужбы Германии считали этого человека «сотрудником спецслужб под прикрытием».