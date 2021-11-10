Екатеринбург, 10 ноября, 2021, 20:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге снова начали судить одного из местных криминальных авторитетов. Уголовное дело рассматривает Железнодорожный райсуд, пишут СМИ.

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По данным Накануне.Ru, он проходит по делу о похищении бизнесмена и незаконном хранении боеприпасов. Преступление было совершено ещё в 2017 году.

Отметим, в мае подсудимый был оправдан. Сейчас ему грозит до 12 лет колонии. А двое его предполагаемых подельников были осуждены ещё в августе 2019 года, отправившись в колонии строгого режима.