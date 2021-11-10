Краснодар, , 20:32 — REGNUM 10 ноября издание MSV Foot сообщило, что 31-летний французский атакующий полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла попал в сферу трансферных интересов нескольких клубов из турецкой Суперлиги.

Реми Кабелла и Александр Ерохин Дарья Драй © ИА REGNUM

В текущем сезоне Реми Кабелла принял участие в четырнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Арсенала», «Ахмата» и «Сочи» и тремя результативными передачами.

Кабелла выступает за «Краснодар» с 26 июля 2019 года после ухода из «Сент-Этьена». Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.