Рим, , 20:32 — REGNUM Врачи должны иметь возможность отказаться по велению совести от «помощи в уходе из мира» пациента, который изъявит такое желание, соответствующую поправку в законопроект о легализации эвтаназии поддержали в парламентской комиссии по законодательству в среду, 10 ноября.

Эвтаназия Medodedentista.com.br

В конце 2019 года Конституционный суд Италии вынес решение, в соответствие с которым эвтаназия при некоторых условиях должна быть допустима. В числе таких условий — «невыносимость страданий» и неизлечимость болезни.

В 2021 году в Италии были также собраны подписи для проведения референдума о легализации эвтаназии, решение должен принять парламент.