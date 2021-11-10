Москва, 10 ноября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» создал Координационный совет при думской фракции и Экспертный совет по законотворческой деятельности партии. Эти структуры будут работать над законопроектами вместе с экспертами и профильными министерствами.

Дарья Драй, ИА REGNUM Единая Россия

Законодательные инициативы будут поступать в Координационный совет для предварительной оценки, после чего при необходимости — направляться в рабочие группы Экспертного совета для дальнейшей проработки.

Андрей Турчак. Автор «Такая конструкция позволит консолидировать усилия фракции в Государственной Думе, региональных депутатских фракций и групп, партийных проектов, комиссий Генсовета, наших сторонников из числа НКО в единую систему выработки и принятия законодательных решений по реализации народной программы», — рассказал секретарь Генсовета «Единой России»

В состав Координационного совета вошли: руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев, его первые заместители Дмитрий Вяткин и Вячеслав Макаров, заместители руководителя фракции Александр Борисов, Владимир Иванов, Иван Квитка, Виктор Селиверстов, Адальби Шхагошев, Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Сергей Морозов, ИгорьКастюкевич, а также руководитель аппарата фракции Максим Жаворонков.

В Экспертный совет вошли: председатель — первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин; заместители председателя — заместители руководителя фракции Андрей Исаев, Игорь Кастюкевич и Сергей Морозов и руководители групп, которые отвечают за ключевые направления народной программы «Единой России».