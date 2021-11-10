Париж, 10 ноября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Контроль за санитарными пропусками во Франции будет ужесточён, сообщает 10 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на издание Le Figaro.

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О готовящемся ужесточении заявил пресс-секретарь правительства Габриэль Атталь.

«В ближайшие несколько недель мы усилим контроль за санитарным пропуском», — сообщил Габриэль Атталь.

Кроме того, во Франции с 15 декабря «санитарный пропуск будет деактивирован для людей старше 65 лет, которые сделали прививку второй дозой от коронавируса в течение более чем шести месяцев и пяти недель», — добавил он.

В то же время глава МВД Франции Жеральд Дарманен также объявил, что он призовёт своих подчиненных ужесточить контроль за санитарными пропусками, а министерство образования обещает сделать ношение масок обязательным для учеников начальных школ по всей стране.