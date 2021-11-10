Курск, 10 ноября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Новым представителем от Курской области в Общественной палате Российской Федерации назначен заместитель председателя Общественной палаты Курской области по экспертно-аналитическому блоку Александр Терновцов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пленарное заседание Общественной палаты. Москва. 2015

Терновцов является председателем Курского регионального отделения «Общенационального правозащитного союза «Человек и закон», председателем общественного совета при прокуратуре Курской области, директором ассоциации «Центр правовой поддержки и развития бизнеса», заместителем председателя общественного совета при администрации Курской области, членом общественного совета при Министерстве транспорта РФ, совета Курского регионального отделения «Ассоциации юристов России», экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей Курской области, общественно-консультативного совета при управлении ФАС по Курской области.

Ранее регион в ОП РФ представлял Константин Комков, который в сентябре 2021 года был избран депутатом Курской областной думы.