Санкт-Петербург, , 20:23 — REGNUM Доступ к точкам общепита и к бытовым услугам ограничили власти Санкт-Петербурга для непривитых от COVID-19 пенсионеров, сообщили 10 ноября в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Убийца Цитата из к/ф «Старикам тут не место». Реж. Джоэл Коэн, Итан Коэн. 2007. США

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Согласно решению региональных властей, «неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания». Также их ограничат в получении ряда других услуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 10 ноября 2021 г. в Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавируса для жителей старше 60 лет и для людей с хроническими заболеваниями.

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