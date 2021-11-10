Камешково, Владимирская область, , 20:18 — REGNUM В Владимирской области предстанут перед судом два работника железной дороги, из-за которых с рельсов сошли 35 железнодорожных вагонов и погиб человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Грузовой поезд

Двух электромеханика участка сигнализации, централизации и блокировки № 2 станции Тереховицы — ст. Гороховец Владимирской дистанции СЦБ днём 16 ноября 2020 года выявили на стрелочном переводе на станции Новки-1 сверхнормативный люфт в шарнирном соединении электропривода и никому об этом не сообщили, решив устранить неисправность самостоятельно. Они нарушили правила безопасности: на время ремонта не выключили стрелочный перевод из электрической централизации, не поставили в известность о работах ответственного на станции, не запросили технологическое окно. Уже во время ремонта, когда они разобрали стрелочный перевод, выяснилось, что шарнир шибера не подходит по размеру и заменить его нельзя.

В 13:56 по громкой связи они получили оповещения о приближении грузового поезда, после чего, не завершив работу, отошли в сторону от подвижного состава непосредственно перед его проходом. В 14:07 сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда № 2617. Погиб дорожный мастер Владимирской дистанции пути, находившийся при исполнение своих профессиональных обязанностей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за аварии в регионе был введён ЧС. Движение на участке было остановлено на два дня.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Общий размер ущерба от схода вагонов и разлива мазута, который в них перевозился, составил более 170 миллионов рублей. Расследование завешено, дело готовят для передачи в Камешковский районный суд. Также ведомство должно будет усилить контроль за работой сотрудников.

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