Екатеринбург, , 20:18 — REGNUM В Свердловской области для посещения свободных от COVID-19 зон можно предъявлять вместе с QR-кодом не только внутренний паспорт, но и другие документы. Об этом сообщает оперштаб.

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Также граждане могут предъявлять загранпаспорт, пенсионное удостоверение, водительское удостоверение, военный билет и другие документы. Указ об этом подписал и.о. губернатора региона Алексей Шмыков.

Как сообщало ИА REGNUM, система QR-кодов действует в Свердловской области с конца октября. Также она ведена во многих других регионах России.