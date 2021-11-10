Москва, 10 ноября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. В среду, 10 ноября комитет Государственной Думы по молодежной политике провел третье заседание. Члены Комитета утвердили мероприятия по реализации основных направлений деятельности в осеннюю сессию.

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Валерий Фальков проведем встречу с лидерами студенчества. Это будет открытая встреча, с онлайн-трансляцией, где мы ответим на вопросы, которые нам зададут в соцсетях», — отметил председатель комитета Артем Метелев(фракция «Единая Россия»). Автор «Большинство заседаний комитета будут выездными — в местах нахождения работы молодежи. Ближайшее пройдет 17 ноября в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» в рамках Международного дня студентов. Мы обсудим защиту прав и интересов российского студенчества. Перед заседанием я и министр науки и высшего образования РФпроведем встречу с лидерами студенчества. Это будет открытая встреча, с онлайн-трансляцией, где мы ответим на вопросы, которые нам зададут в соцсетях», — отметил председатель комитета(фракция «Единая Россия»).

Следующее выездное заседание пройдет 3 декабря на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Он состоится в московском Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках Международного дня добровольца. На этом заседании депутаты обсудят вопросы о поддержке волонтерского движения в России, учета вклада НКО и волонтеров в ВВП и возможность поощрения волонтеров дополнительным днем отпуска.

Также комитет обратился в Совет Государственной Думы и предложил провести 6 декабря парламентские слушания по развитию волонтерского движения в стране. К участию приглашаются руководители всех фракций Госдумы, федеральных министерств, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и других ведомств, а также — участники Международного форума #МЫВМЕСТЕ. В рамках слушаний пройдет выставка «Поддержка и развитие волонтерского движения в России».

15 декабря Комитет планирует провести в Тверской области выездное заседание по развитию молодежной инфраструктуры. Участники заседания обсудят состояние инфраструктуры молодежной политики, строительство молодежных центров, реновацию детских лагерей, внедрение федерального стандарта молодежной политики и многое другое.

Также в декабре члены Комитета собираются провести заседание, посвященное молодежному парламентаризму, на котором Председатель Молодежного парламента при Государственной Думе РФ Дмитрий Шатунов расскажет об итогах деятельности предыдущего созыва парламента и актуальных инициативах.

Автор «До конца года мы проработаем ряд приоритетных тем: трудоустройство молодежи, поддержку студенчества, развитие волонтерского движения и молодежную инфраструктуру. Результатом по каждой станут законодательные инициативы и решения, направленные на поддержку молодых людей», — подчеркнул председатель комитета Артем Метелев.

Он также озвучил первые результаты работы комитета: фракция партии «Единая Россия» поддержала выделение 3 млрд руб. на проведение общественных мероприятий, и еще 3 млрд руб. на ежегодный ремонт общежитий. Этой суммы хватит на ежегодное обеспечение 100 тыс. кв. м. помещений. Кроме того, правительство РФ одобрило выделение 250 млн. руб. на развитие «Российских студенческих отрядов».