Киев, , 20:08 — REGNUM Заявление белорусского министра иностранных дел Владимира Макея, согласно которому реальность такова, что «Крым является сейчас российской территорией», вредит отношениям Киева и Минска, сообщил 10 ноября журналистам пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Застарелый конфликт Цитата из х/ф «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Реж. Владимир Карасёв. 1959. СССР

По его словам, Киев «исходит из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах».

Он добавил, что если Минск изменит свой подход к вопросу Крыма, это «приведёт к непоправимым последствиям» для отношений двух стран.

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