Киев, 10 ноября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Заявление белорусского министра иностранных дел Владимира Макея, согласно которому реальность такова, что «Крым является сейчас российской территорией», вредит отношениям Киева и Минска, сообщил 10 ноября журналистам пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Цитата из х/ф «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Реж. Владимир Карасёв. 1959. СССР Застарелый конфликт

По его словам, Киев «исходит из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах».

Он добавил, что если Минск изменит свой подход к вопросу Крыма, это «приведёт к непоправимым последствиям» для отношений двух стран.