Токио, , 20:04 — REGNUM В Японии Управление по ядерному регулированию инициирует исследование повреждений подземных свай АЭС «Касивадзаки-Карива», сообщает 10 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал NHK.

Авария на АЭС «Фукусима» Япония IAEA Imagebank

Специальная инспекция должна начать работу в начале 2022 года. Решение об этом принято на своем очередном заседании Управления.

Речь идёт о повреждениях арматуры свай шестого энергоблока, обнаруженных в июле 2021 года оператором станции — компанией Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

Уточняется, что каждая из восьми свай имеет диаметр 1,8 метра и длину 12 метров.

По мнению председателя Управления по ядерному регулированию Тоёси Фукэты, повреждения могли произойти в результате землетрясения, произошедшего в 2007 году.

Напомним, реакторы № 6 и 7 атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» прошли проверку по новым стандартам безопасности, принятым после катастрофы на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. После выявления ряда серьезных нарушений на территории этой электростанции было запрещено вводить станцию в эксплуатацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон заявил о планах возродить создание атомных реакторов