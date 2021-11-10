Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Коллекция белья предпринимательницы и модели Ким Кардашьян совместно с брендом Fendi продалась за одну минуту. Об этом 10 ноября пишет издание Esquire.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

По данным СМИ, продажи новой коллекции бренда белья SKIMS стартовали 9 ноября 2021 года. За 60 секунд более 300 тыс. человек выкупили всю продукцию — общая стоимость товаров SKIMS x Fendi составила $1 млн.

ИА REGNUM напоминает, что Ким Кардашьян запустила бренд SKIMS в 2019 году. В 2021 году одежда, созданная компанией модели, стала официальной экипировкой сборной США на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

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