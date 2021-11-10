Москва, , 20:02 — REGNUM 10 ноября агент 19-летнего форварда московского «Динамо» и сборной России по футболу Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал информацию СМИ о том, что несколько клубов Английской Премьер-лиги проявляют интерес к его клиенту: «Ни «Манчестер Сити», ни «Челси» Тюкавиным не интересовались. Это все вбросы. Дай бог, чтобы этот ажиотаж начался. Но сейчас главное, чтобы Костя закрепился в «Динамо», — цитирует Сафонова издание Sport24.

В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие в пятнадцати матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами. 19-летний нападающий является вторым лучшим бомбардиром «Динамо» после Даниила Фомина (7 мячей).

Текущее соглашение Тюкавина с московским клубом рассчитано до конца сезона 2023/24. Трансферная стоимость российского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро.