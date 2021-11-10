Москва, , 20:02 — REGNUM В миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши виноваты страны Запада. Об этом 10 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Здесь важна первопричина. Почему эти несчастные люди рвутся на Запад? По одной причине. Они бы никогда туда не стремились. Они жили в своих странах традиционным укладом с той политической системой, которая у них была», — сказал военный эксперт.

На тот момент те, кто сейчас вынужден с боем прорываться в страны Евросоюза, жили у себя дома и не планировали никуда уезжать. Однако военные вмешательства стран Запада в их жизнь вынудила их мигрировать.

«Их государства разрушены до основания, уничтожена политическая система, вместо демократии и процветания там хаос и гражданская война. И простые люди бегут от этих ужасов западной демократии. И вина за это лежит на тех странах, которые вместе с США «вбамбливали» в каменный век эти государства», — заявил Коротченко.

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