Москва, 10 ноября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. В миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши виноваты страны Запада. Об этом 10 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Здесь важна первопричина. Почему эти несчастные люди рвутся на Запад? По одной причине. Они бы никогда туда не стремились. Они жили в своих странах традиционным укладом с той политической системой, которая у них была», — сказал военный эксперт.

На тот момент те, кто сейчас вынужден с боем прорываться в страны Евросоюза, жили у себя дома и не планировали никуда уезжать. Однако военные вмешательства стран Запада в их жизнь вынудили их мигрировать.

«Их государства разрушены до основания, уничтожена политическая система, вместо демократии и процветания там хаос и гражданская война. И простые люди бегут от этих ужасов западной демократии. И вина за это лежит на тех странах, которые вместе с США «вбамбливали» в каменный век эти государства», — заявил Коротченко.