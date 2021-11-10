Санкт-Петербург, , 19:51 — REGNUM По инициативе депутата Государственной думы Ольги Амельченковой (фракция «Единая Россия») в Ленинградской области учреждён знак отличия для волонтеров. Первые награды будут вручены 5 декабря, в Международный день добровольцев.

Лес рук — символ волонтерского движения ИА REGNUM

Постановление «Об учреждении награды — знака отличия Ленобласти «За вклад в развитие добровольческого движения региона» во вторник, 9 ноября, подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С предложением о создании специального знака отличия для волонтеров выступила депутат Госдумы, лидер Движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Автор «Сегодня в Ленинградской области помогают более 12 000 волонтеров. Они регулярно вносят свой вклад развитие нашего региона. Добровольцы заботятся о ветеранах, оказывают помощь маломобильным гражданам, активно участвуют в экологических проектах, очищают реки и озера. Специально для них, активных и неравнодушных к проблемам своего региона, и был утверждён этот знак отличия. Госнаграда «За благодеяние» с прошлого года Указом Президента стала вручаться волонтерам и справедливо, что на региональном уровне подобный знак отличия тоже появился. Волонтеры Ленинградской области достойны восхищения и искренних слов благодарности», — рассказала Ольга Амельченкова.

Знак отличия будет вручаться россиянам, имеющим опыт волонтерской деятельности на территории Ленобласти от 3 до 5 лет. Приветствуется также наличие у добровольца государственных наград РФ.

Получить знак отличия смогут представители некоммерческого сектора, добровольческих объединений и гражданского общества за участие в социально значимых мероприятиях и проектах и значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности, сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям.