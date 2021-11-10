Москва, , 20:14 — REGNUM Блогер и телеведущая Настя Ивлеева прокомментировала новость о закрытии её фирмы под названием «Группа Капельница». Она опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 10 ноября.

Настя Ивлеева пытается выговорить скороговорку Скриншот передачи AgentShow

«У меня было два ООО «Капельница» — одно я ликвидировала, ибо оно было оформлено неправильно», — объяснила Ивлеева. Она также пригласила подписчиков на открытие будущего ресторана, с деятельности которого будут «капать будущие миллионы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сети появилась информация о ликвидации Настей Ивлеевой общества с ограниченной ответственностью «Группа Капельница». Пользователи предполагали, что закрытие бизнеса связано с трудным финансовым положением блогера, а также с введением ограничений на посещение мест общепита из-за пандемии коронавируса.

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