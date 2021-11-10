Москва, , 20:12 — REGNUM Блогер и телеведущая Настя Ивлеева ликвидирует юридическое лицо под названием «Группа Капельница». Об этом 10 ноября сообщает телеграм-канал «Только никому».

Настя Ивлеева Скриншот с YouTube

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Капельница» занималось ресторанной деятельностью. Ранее блогер планировала открыть собственное заведение общественного питания, имя для которого она просила придумать своих подписчиков в Instagram. Как отмечает телеграм-канал, предположительно, Ивлеева отказалась от данного бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Настя Ивлеева получила дом и несколько спортивных автомобилей после развода с рэпером Элджеем. Стоимость имущества оценивается в 150 млн рублей.

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