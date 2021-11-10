Москва, 10 ноября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева ликвидирует юридическое лицо под названием «Группа Капельница». Об этом 10 ноября сообщает телеграм-канал «Только никому».

Скриншот с YouTube Настя Ивлеева

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Капельница» занималось ресторанной деятельностью. Ранее блогер планировала открыть собственное заведение общественного питания, имя для которого она просила придумать своих подписчиков в Instagram. Как отмечает телеграм-канал, предположительно, Ивлеева отказалась от данного бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Настя Ивлеева получила дом и несколько спортивных автомобилей после развода с рэпером Элджеем. Стоимость имущества оценивается в 150 млн рублей.