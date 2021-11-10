Гурзуф, 10 ноября 2021, 19:33 — REGNUM С 9 по 13 ноября в Международном детском центре «Артек» проходит финал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди старшеклассников. Команда проекта «Культурный код» президентской платформы «Россия — страна возможностей» организовала для финалистов развлекательную программу, в которую вошел мастер-класс по кастомизации и создание тематического арт-объекта.
В рамках мастер-класса по кастомизации финалисты проекта «Большая перемена» под руководством профессиональных художников создают для своих вещей уникальный дизайн в технике тай-дай. Подобная техника позволяет продлевать жизнь вещам, что способствует формированию осознанного потребления, заботе об окружающей среде и развитию устойчивой моды — формирование особого принципа потребления: вторая жизнь вещам, длительная носка, переработка и т. д. Ребята расписывают футболки, толстовки, чехлы для телефонов и другие вещи и делятся своими творческими успехами в социальных сетях.
Дети признались, что они получили возможность исполнить свою мечту и попробовать уникальную технику росписи одежды, поделились своими впечатлениями от площадки и заверили, что теперь расписанные футболки станут неотъемлемой частью их гардероба.
Еще одним событием стало создание тематического арт-объекта, цель которого — привлечь внимание к проблемам экологии. Участники самостоятельно расписывают эскизы экологичных муралов, созданных в рамках Международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» в 2021 году. Их работа украшает площадку проведения финала проекта «Большая перемена» и уже является центром притяжения для гостей и участников.
В росписи арт-объекта участники конкурса нашли свои преимущества, раскрашивание позволило им психологически и эмоционально переключиться в перерывах между ответственными испытаниями.
Дарья Можарова из Ханты-Мансийского автономного округа назвала процесс создания арт-объекта уникальной возможностью приобщиться к современному искусству. Девушка сообщила, что с радостью будет приходить к арт-объекту, чтобы отдохнуть от задач конкурса и сфокусироваться на творчестве.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами проекта «Культурный код» выступают АНО «Россия — страна возможностей», Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.
Финал конкурса «Большая перемена» проходит с 9 по 12 ноября в МДЦ «Артек». Цель конкурса, входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Победителями конкурса станут 300 учащихся 9−10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся одиннадцатых классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.