Крым, 10 ноября, 2021, 19:33 — ИА Регнум. С 9 по 13 ноября в Международном детском центре «Артек» проходит финал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди старшеклассников. Команда проекта «Культурный код» президентской платформы «Россия — страна возможностей» организовала для финалистов развлекательную программу, в которую вошел мастер-класс по кастомизации и создание тематического арт-объекта.

ИА REGNUM Артек

В рамках мастер-класса по кастомизации финалисты проекта «Большая перемена» под руководством профессиональных художников создают для своих вещей уникальный дизайн в технике тай-дай. Подобная техника позволяет продлевать жизнь вещам, что способствует формированию осознанного потребления, заботе об окружающей среде и развитию устойчивой моды — формирование особого принципа потребления: вторая жизнь вещам, длительная носка, переработка и т. д. Ребята расписывают футболки, толстовки, чехлы для телефонов и другие вещи и делятся своими творческими успехами в социальных сетях.

Дети признались, что они получили возможность исполнить свою мечту и попробовать уникальную технику росписи одежды, поделились своими впечатлениями от площадки и заверили, что теперь расписанные футболки станут неотъемлемой частью их гардероба.

Полина Ложкина. Автор «Площадка очень крутая! Я давно хотела сделать себе футболку, потому что видела эту технику в ТикТоке и Инстаграме, но у меня не было возможности сделать это дома. Это отличная возможность сделать то, что тебе реально нравится, почувствовать себя профессиональным художником», — рассказала финалистка «Большой перемены» из Новоуральска (Свердловская область)

Еще одним событием стало создание тематического арт-объекта, цель которого — привлечь внимание к проблемам экологии. Участники самостоятельно расписывают эскизы экологичных муралов, созданных в рамках Международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» в 2021 году. Их работа украшает площадку проведения финала проекта «Большая перемена» и уже является центром притяжения для гостей и участников.

В росписи арт-объекта участники конкурса нашли свои преимущества, раскрашивание позволило им психологически и эмоционально переключиться в перерывах между ответственными испытаниями.

Елизавета Половинкина из Санкт-Петербурга. Автор «После сильного напряжения, после первых часов решения конкурсного кейса такая арт-терапия — это то, чего нам не хватало. И, казалось бы, обычное раскрашивание очень помогает расслабиться и настроиться на новый этап решения заданий конкурса», — отметилаиз Санкт-Петербурга.

Дарья Можарова из Ханты-Мансийского автономного округа назвала процесс создания арт-объекта уникальной возможностью приобщиться к современному искусству. Девушка сообщила, что с радостью будет приходить к арт-объекту, чтобы отдохнуть от задач конкурса и сфокусироваться на творчестве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами проекта «Культурный код» выступают АНО «Россия — страна возможностей», Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.

Финал конкурса «Большая перемена» проходит с 9 по 12 ноября в МДЦ «Артек». Цель конкурса, входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Победителями конкурса станут 300 учащихся 9−10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся одиннадцатых классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.