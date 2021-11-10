Москва, , 19:32 — REGNUM Более 1 миллиона 200 тысяч учащихся 1−9 классов приняли участие во Всероссийской олимпиаде по литературе. Мероприятие способствовало популяризации русского языка и литературы среди школьников во всех регионах. Соревнование проходило на образовательной платформе Учи.ру при поддержке национального проекта «Культура».

Олимпиада прошла с 12 октября по 8 ноября на сайте literatura.uchi.ru. Участники увлекательного онлайн-состязания могли проверить свои знания по русской литературе и фольклору, начитанность, эрудированность и понимание литературных жанров, а также познакомиться с возможностями Национальной электронной библиотеки.

В ходе соревнования среди участников наибольшую сложность вызвали задачи, в которых требовалосьопределить жанр литературного произведения: этот блок успешно выполнили только 10% участников. Легче всего школьникам удались задания, связанные со складыванием рифми определением, какие книги можно считать историческими. Наиболее активными оказались ученики 3 классов.

Участники состязания получат награды: сертификаты, грамоты или дипломы в зависимости от результатов, а учителя — благодарственные письма, доступные в личных кабинетах на сайте Учи.ру.

Илья Паршин, генеральный директор образовательной платформы Учи.ру:

«Олимпиада по литературе на Учи.ру в этом году состоялась впервые, и вызвала неподдельный интерес у аудитории учащихся и педагогов. Нам удалось предложить интересный и понятный детям интерактивный формат обучения, расширитьих читательский кругозор, вовлечь в чтение шедевров мировой литературы. Популяризациярусского языка и чтения среди детей и подростков — приоритет для Учи.ру, и мы нацелены продолжать создавать образовательные продукты, которые способствуют духовному и интеллектуальному росту школьников.»

Готовиться к проверке знаний школьники могли с помощью возможностей, появившихся благодаря национальному проекту «Культура». Все необходимые тексты доступны бесплатно в электронном виде на портале «Книжные памятники» и в приложении "Свет" Национальной электронной библиотеки, которая развивается благодаря национальному проекту «Культура».

София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты»:

«Приятно видеть, что литература вызывает интерес у молодых людей — результаты олимпиады это наглядно демонстрируют. Несмотря на то, что соревновательная часть закончились, возможность погрузиться в мир литературы остаётся у всех желающих. Благодаря нацпроекту «Культура» создаются комфортные модельные библиотеки, оцифровываются тысячи книжных памятников, развивается Национальная электронная библиотека и портал Культура. рф, где можно найти много полезной и интересной информации о писателях и познакомиться с их произведениями. И, конечно, всё это доступно абсолютно бесплатно».

Одна из целей национального проекта «Культура» — сохранение и популяризация русского языка и литературы. Для этогопо модельному стандарту ежегодно обновляются сотни муниципальных библиотек. Теперь это комфортные и современные пространства, где можно не только прочитать интересную книгу, но и с пользой провести время, поработать в коворкинге или раскрыть свои таланты в тематических студиях. Кроме того, для всех желающих доступна Национальная электронная библиотека (НЭБ), где можно найти не только современные книги, но и редкие документы. Ежегодно благодаря нацпроекту «Культура» оцифровывается и добавляется в открытый доступ НЭБ 8 тысяч книжных памятников. А больше информации о великих писателях и популярных деятелях культуры можно узнать на портале «Культура.рф», который также развивается в рамках нацпроекта.