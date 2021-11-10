Москва, , 20:12 — REGNUM Актриса Агния Дитковските родила третьего ребёнка. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте 10 ноября.

Агния Дитковските Алёна Сычева © ИА REGNUM

https://www.instagram.com/p/CWFjnOrK-PY/

Ребёнок от второго супруга Дитковските, ресторатора Богдана Панченко, родился ещё 3 ноября 2021 года. Пол и имя малыша актриса не раскрыла.

ИА REGNUM напоминает, что Агния Дитковските была замужем за актёром Алексеем Чадовым — у них есть общий сын. Также артистка родила второго сына — его имя, а также имя отца мальчика до сих пор хранятся в тайне.

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