Первый в мире документальный спектакль о пандемии показали в Москве
Москва, 10 ноября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. На сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве Владимирский академический театр драмы представил спектакль #ЛЕЧИТЬСПАСАТЬЛЮБИТЬ в постановке Владимира Кузнецова. Единственный московский показ прошел в рамках V фестиваля «Уроки режиссуры» Биеннале театрального искусства.
#ЛЕЧИТЬСПАСАТЬЛЮБИТЬ — беспрецедентное событие в жизни мирового театра. Не в Европе, не в Москве, а именно во Владимире впервые задумались о художественном исследовании сегодняшней реальности и тех экзистенциальных вызовов, с которыми столкнулось человечество. Это попытка увидеть актуальную действительность со стороны, подвергнуть рефлексии настоящее и насущное, осознать происходящее и найти точки опоры, отмечают наблюдатели.
Основа спектакля — реальные истории людей. Режиссер и актеры театра сами искали своих героев и собирали материал: здесь прозвучат голоса всех тех, кого «полоснула» общая беда. Монологи врачей и пациентов, учителей, школьников, медиков «Скорой» смонтированы с текстами русских классиков — например, с письмами Антона Чехова.
Это хроника текущей жизни, театральная форма летописи. #ЛЕЧИТЬСПАСАТЬЛЮБИТЬ — спектакль-посвящение и благодарность врачам, ‑ и они, конечно, тоже были в зрительном зале. Постановка Владимира Кузнецова — акт поддержки каждому человеку. Режиссер не просто зафиксировал реальность, но предложил пути ее преодоления, главные из которых звучат в самом названии.
Режиссер-постановщик спектакля Владимир Кузнецов начинал свою карьеру в качестве актера Владимирского академического театра драмы. Выпускник режиссерского факультета ГИТИСа (мастерская И. Райхельгауза). С 2012 года по настоящее время является режиссером Владимирского академического театра драмы, где поставил такие спектакли, как «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Молодая гвардия», «Преступление и наказание», «Раковый корпус», «По ту сторону Дона» по произведениям Шолохова и «Анна Каренина», автором музыки к которой стал Фаустас Латенас, и многие другие.
Обладатель дипломов и наград множества российских фестивалей, среди которых «Золотой Витязь», «Голоса истории», «Хрустальная роза Виктора Розова», «Липецкие театральные встречи», «Старейшие театры России в Калуге», «У Золотых ворот», «Священная муза», «Молдфест.Рампа.Ру».
Пятый фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» проходит в Москве с 24 сентября по 13 декабря. В конкурсной программе фестиваля — спектакли молодых режиссёров. Обширная внеконкурсная программа включает в себя цикл спектаклей Юрия Бутусова, постановки Дмитрия Крымова, Владимира Панкова и других. Лекции и мастер-классы в рамках образовательной программы «Мастерская» проводят Николай Цискаридзе, Леонид Ярмольник, Евгений Гришковец и другие. Фестиваль готовит несколько режиссёрских лабораторий.
В жюри — мэтры отечественной режиссуры: Юрий Бутусов, Валерий Фокин, Адольф Шапиро, Евгений Каменькович, Алексей Бородин, Георгий Исаакян, Семён Спивак.
Торжественная церемония закрытия фестиваля «Уроки режиссуры» и награждение лауреатов пройдет 13 декабря на сцене Московского театра «Et Cetera» п/р Александра Калягина.
Режиссёр-постановщик церемонии — ставший лауреатом фестиваля в 2020-м году Дмитрий Крымов.
Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов.