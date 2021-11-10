Москва, 10 ноября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. На сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве Владимирский академический театр драмы представил спектакль #ЛЕЧИТЬСПАСАТЬЛЮБИТЬ в постановке Владимира Кузнецова. Единственный московский показ прошел в рамках V фестиваля «Уроки режиссуры» Биеннале театрального искусства.

Оксана Соловьева Владимир Кузнецов

#ЛЕЧИТЬСПАСАТЬЛЮБИТЬ — беспрецедентное событие в жизни мирового театра. Не в Европе, не в Москве, а именно во Владимире впервые задумались о художественном исследовании сегодняшней реальности и тех экзистенциальных вызовов, с которыми столкнулось человечество. Это попытка увидеть актуальную действительность со стороны, подвергнуть рефлексии настоящее и насущное, осознать происходящее и найти точки опоры, отмечают наблюдатели.

Основа спектакля — реальные истории людей. Режиссер и актеры театра сами искали своих героев и собирали материал: здесь прозвучат голоса всех тех, кого «полоснула» общая беда. Монологи врачей и пациентов, учителей, школьников, медиков «Скорой» смонтированы с текстами русских классиков — например, с письмами Антона Чехова.

Это хроника текущей жизни, театральная форма летописи. #ЛЕЧИТЬСПАСАТЬЛЮБИТЬ — спектакль-посвящение и благодарность врачам, ‑ и они, конечно, тоже были в зрительном зале. Постановка Владимира Кузнецова — акт поддержки каждому человеку. Режиссер не просто зафиксировал реальность, но предложил пути ее преодоления, главные из которых звучат в самом названии.

Режиссер-постановщик спектакля Владимир Кузнецов начинал свою карьеру в качестве актера Владимирского академического театра драмы. Выпускник режиссерского факультета ГИТИСа (мастерская И. Райхельгауза). С 2012 года по настоящее время является режиссером Владимирского академического театра драмы, где поставил такие спектакли, как «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Молодая гвардия», «Преступление и наказание», «Раковый корпус», «По ту сторону Дона» по произведениям Шолохова и «Анна Каренина», автором музыки к которой стал Фаустас Латенас, и многие другие.

Обладатель дипломов и наград множества российских фестивалей, среди которых «Золотой Витязь», «Голоса истории», «Хрустальная роза Виктора Розова», «Липецкие театральные встречи», «Старейшие театры России в Калуге», «У Золотых ворот», «Священная муза», «Молдфест.Рампа.Ру».

Пятый фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» проходит в Москве с 24 сентября по 13 декабря. В конкурсной программе фестиваля — спектакли молодых режиссёров. Обширная внеконкурсная программа включает в себя цикл спектаклей Юрия Бутусова, постановки Дмитрия Крымова, Владимира Панкова и других. Лекции и мастер-классы в рамках образовательной программы «Мастерская» проводят Николай Цискаридзе, Леонид Ярмольник, Евгений Гришковец и другие. Фестиваль готовит несколько режиссёрских лабораторий.

В жюри — мэтры отечественной режиссуры: Юрий Бутусов, Валерий Фокин, Адольф Шапиро, Евгений Каменькович, Алексей Бородин, Георгий Исаакян, Семён Спивак.

Александр Калягин, председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра «Et Cetera», народный артист РСФСР. Автор «Это один из масштабных и важных фестивалей. Я уже неоднократно говорил, что мне нравится идея фестиваля — создать не только пространство режиссуры, но и организовать в этом пространстве диалог поколений. Я абсолютно солидарен с ее авторами, уверенными в том, что движение театра возможно, когда существует и не нарушается преемственность», — рассказал о фестивале «Уроки режиссуры», председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра «Et Cetera», народный артист РСФСР.

Торжественная церемония закрытия фестиваля «Уроки режиссуры» и награждение лауреатов пройдет 13 декабря на сцене Московского театра «Et Cetera» п/р Александра Калягина.

Режиссёр-постановщик церемонии — ставший лауреатом фестиваля в 2020-м году Дмитрий Крымов.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов.