Киев, 10 ноября 2021, 19:23 — REGNUM Пусть Германия заберёт мигрантов с белорусской границы к себе, сообщил 10 ноября журналистам секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.
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Комментируя идею депутата Социал-демократической партии Германии Нильса Шмида разместить скопившихся на белорусской границе нелегальных мигрантов на Украине, Данилов сказал:
Он добавил, что считает странным, когда немцы начинают рассказывать, что Киеву «по этому поводу делать».
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