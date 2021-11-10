Киев, , 19:23 — REGNUM Пусть Германия заберёт мигрантов с белорусской границы к себе, сообщил 10 ноября журналистам секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

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Комментируя идею депутата Социал-демократической партии Германии Нильса Шмида разместить скопившихся на белорусской границе нелегальных мигрантов на Украине, Данилов сказал:

«У нас есть предложение социал-демократам Германии взять себе домой — по два, по три, по пять. Если мало места в бундестаге, у них там есть кабинеты, пусть они их берут к себе и пусть они там находятся».

Он добавил, что считает странным, когда немцы начинают рассказывать, что Киеву «по этому поводу делать».

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