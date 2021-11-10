Ханты-Мансийск, 10 ноября, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Губернатор Югры Наталья Комарова поручила организовать работу кибердружин по мониторингу интернета на предмет выявления заведомо ложной информации о вреде вакцинации для дальнейшей передачи правоохранительным органам. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Вакцинация

Из 2197 жителей региона, проходящих на 10 ноября стационарное лечение от COVID-19, 1934 не были вакцинированы, отмечают в оперштабе.

Тем временем первым компонентом вакцины от коронавируса в автономном округе уже привиты 738 тысяч человек, завершили вакцинацию 613 тысяч из них. При этом за последние сутки вакцинацию прошли 5185 югорчан. Показатель коллективного иммунитета в регионе составляет 48,1%.