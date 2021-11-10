Нижний Новгород, , 19:20 — REGNUM Владельцы целого ряда торговых центров предложили министерству здравоохранения Нижегородской области закрыть пункты вакцинации от коронавируса, расположенные на их территории. Об этом заявил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов на брифинге сегодня, 10 ноября.

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По его словам, представители администраций этих заведений пожаловались на сложность организации прохода граждан в прививочные пункты из-за ранее введенных правительством области ограничений на посещение торгово-развлекательных центров лицами без ковидных QR-кодов.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что министерство не будет ликвидировать мобильные прививочные пункты в торговых центрах, поскольку это приведет к резкому росту нагрузки на работников поликлиник из-за перенаправления потока желающих привиться от COVID-19.

«Мы со своей стороны готовы развернуть еще больше пунктов вакцинации в торговых центрах», — резюмировал нижегородский министр.

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