Москва, , 20:10 — REGNUM Команда телеканала RTVI поздравила своего сотрудника Тину Канделаки, подарив ведущей её портрет. Информация об этом появилась на сайте вещателя 10 ноября.

Тина Канделаки Okras

Картина для Канделаки была нарисована в 3D-формате в виде невзаимозаменяемого токена NFT. Портрет создавали четверо художников — Покрас Лампас, Melnukoff (Дмитрий Мельников), tashismind (Дарья Кочнева) и Олег Белобров.

ИА REGNUM напоминает, что Тина Канделаки празднует свой день рождения 10 ноября. Телеведущей исполнилось 46 лет.

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