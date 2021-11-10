Москва, 10 ноября 2021, 20:10 — REGNUM Команда телеканала RTVI поздравила своего сотрудника Тину Канделаки, подарив ведущей её портрет. Информация об этом появилась на сайте вещателя 10 ноября.

Тина Канделаки
Тина Канделаки
Okras

Картина для Канделаки была нарисована в 3D-формате в виде невзаимозаменяемого токена NFT. Портрет создавали четверо художников — Покрас Лампас, Melnukoff (Дмитрий Мельников), tashismind (Дарья Кочнева) и Олег Белобров.

ИА REGNUM напоминает, что Тина Канделаки празднует свой день рождения 10 ноября. Телеведущей исполнилось 46 лет.

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