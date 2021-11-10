Москва, 10 ноября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Команда телеканала RTVI поздравила своего сотрудника Тину Канделаки, подарив ведущей её портрет. Информация об этом появилась на сайте вещателя 10 ноября.

Okras Тина Канделаки

Картина для Канделаки была нарисована в 3D-формате в виде невзаимозаменяемого токена NFT. Портрет создавали четверо художников — Покрас Лампас, Melnukoff (Дмитрий Мельников), tashismind (Дарья Кочнева) и Олег Белобров.

ИА REGNUM напоминает, что Тина Канделаки празднует свой день рождения 10 ноября. Телеведущей исполнилось 46 лет.