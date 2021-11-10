Анкара, 10 ноября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Известным фактом является то, что правительство Анкары, изменившее режим правления, в последние годы пытается контролировать турок и людей тюркского происхождения, проживающих в разных странах, используя некоторые организации, действующие за пределами страны. Для этого, особенно за последние 5−6 лет, была проведена замена как руководящего состава, так и сотрудников таких организаций, как Управление по делам религии (известное как «Диянет»), Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA), фонд им. Юнуса Эмре.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Примечательно, что советники по делам религии при национальных посольствах за рубежом стали намного активнее своих предшественников и не скрывают свою политическую принадлежность. Кроме того, у вновь назначаемых сотрудников отмечаются серьезные проблемы с низким уровнем компетентности, работой по принципам, а также с их моральными ценностями. Согласно докладу Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), система образования Турции занимает 54-е место среди 72 стран. В докладе также отмечается, что 47,2% учащихся государственных школ имеют привычку прогуливать занятия. В молодежной среде стали популярны деизм и атеизм. За последние пять лет число построенных мечетей увеличилось на 9%, однако число людей, посещающих мечети, сократилось на 29%. Число лиц, употребляющих наркотические средства, увеличилось до 15%.

Германия, Австрия, Франция и другие европейские страны начали вводить ограничения в связи с неприемлемыми действиями имамов от «Диянет». Консервативное правительство Австрии приняло решение о выдворении порядка 60 финансируемых Турцией имамов и членов их семей и закрытии 7 мечетей. Министр внутренних дел Герберт Кикль заявил, что в связи с этим решением около 150 человек могут лишиться австрийского вида на жительство. В новостях, опубликованных в немецкой прессе, отмечалось, что имамы, прикомандированные от «Диянета» к местным мечетям, работали на турецкую разведку и на связанные с нею учреждения, предоставляя национальному правительству и спецслужбам информацию об оппозиционерах. Министерство внутренних дел земли Северный Рейн — Вестфалия обнародовало информацию о том, что имамы Управления по делам религии Турции шпионили за отдельными людьми и учреждениями. Подобная деятельность духовенства может быть расценена как парадоксальная.

У «распространяющего нечестие» нет права быть имамом

С одной из разновидностей парадокса под названием «апория», характеризующейся наличием аргумента, противоречащего очевидному, общепринятому мнению и здравому смыслу, столкнулись в эти дни заключенные исправительной колонии № 7, располагающейся в поселке Сосновка Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.

Именно здесь отбывает наказание гражданин Турции Хюсейн Оздоган, который, исповедуя ислам, пытается стать духовным наставником для осужденных братьев-мусульман.

Дело в том, что Хюсейн Оздоган отбывает наказание за педофилию. В 2009 году он совершил мерзкое преступление в отношении малолетнего беззащитного человека. Такое нельзя искупить ни 15 годами заключения, ни финансовыми вложениями, пусть даже и в строительство храма.

Педофилия очень серьезное преступление против человеческой природы, поэтому мусульманское правосудие применило к таким преступникам жесткие наказания (смертная казнь и т. д.). Однако в правовом государстве педофилия карается уголовным кодексом, а не шариатом. То есть по закону педофилов приговаривают к заключению.

Негодяев-педофилов не прощают в обществе, их презирают, их ненавидят. А в колонии к ним и вовсе «особое» отношение, кто «в теме», тот понимает, какое оно. Не понимают этого, видимо, лишь только сам заключенный и те, кто всячески стремится ему помочь в достижении цели. Так кто же помогает иностранному заключенному? Кому это выгодно?

Как стало известно, руку к реализации этой парадоксальной затеи прилагает советник по делам религии посольства Турции в Москве и фактический ставленник «Диянет» в России Савуран Омер Фарук. Причем «старания» дипломата заключаются в попытке продвинуть «педофила» на лидирующие роли в мусульманском обществе заключенных и тем самым взять под контроль и оказать влияние на их пребывание в колонии.

Для социума и прежде всего лиц, исповедующих ислам, действия турецкого дипломата, не говоря уже о банальной политкорректности, являются необъяснимыми и ужасающими. Ведь и без того имеется достаточно вполне цивилизованных тематик, где он мог бы поучаствовать и «приложить руку» к налаживанию межэтнического и межконфессионального диалога через призму религии как внутри нашего государства, так и за его пределами, и где его роль была бы действительно полезной. Но зачем же продвигать насильника-педофила на главенство в мусульманском обществе? Тут невольно возникает вопрос: а в чем тогда истина турецкого толкования Корана? Или сам Савуран О. Ф. пошел по ложному пути, действуя по принципу нечестия и нарушения религиозной толерантности, для достижения своей цели? Собственные интересы у советника, бесспорно, имеются. Только вот допускать их реализации ни в коем случае нельзя. На это есть серьезные доводы и причины.

Насильник-педофил не имеет никакого морального права заниматься таким святым и угодным Аллаху делом, как служить имамом. Ведь имам означает «пример для подражания». А преступник Оздоган, совершивший развратные действия, таковым уж точно не является! «Аллах не любит распространяющих нечестие» (сура «аль-Маида», 64).

Представители духовенства должны подавать пример своими манерами и поведением. Попытка в глазах общества выдавать себя за имама или религиозного деятеля для человека, причастного к позорному преступлению, является неуважительным по отношению к религии и социуму. Это приведет к ослаблению религиозных чувств и недоверию к религии. Для общества такие последствия будут более тяжёлыми. Среди заключенных, исповедующих ислам, есть те, кто уже сейчас пытается достучаться до религиозных деятелей и официальных организаций, выражая свой протест в письмах и обращениях, тиражируемых в том числе через социальные сети и Интернет. Однако пока их не хотят слышать… Вот очень важная деталь этого вопроса: поддержка турецким государственным служащим человека, совершившего жизненно критическую ошибку. Почему Савуран Омер Фарук, отвечающий за религиозные дела в посольстве, пытается обелить это грязное дело? Почему представитель «Диянета», считая себя мусульманином, неуважительно относится к священным религиозным ценностям? К слову, непрофессиональный подход турецкого дипломата к укреплению отношений в мусульманской умме России повлечет теологические разногласия между представителями исламской веры колонии, значительная часть которых не готова смириться с фактом реставрации местной мечети «руками насильника-педофила» и его помощников. Решать судьбу преступника, оградить его от цивилизованного общества — дело правосудия, но никак не иностранного дипломата…

По информации от осужденных, в это же самое время Савуран О. Ф. в тайне от администрации колонии общается с заключенными через мобильные средства связи, стремясь дестабилизировать обстановку в учреждениях исправительной системы Мордовии. Разумеется, всё это сотрудниками колонии успешно пресекается.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний республики Мордовия умеют правильно выстраивать работу с осужденными различных вероисповеданий, сотрудники защищают религиозные права заключенных и делают все необходимое для того, чтобы в местах лишения свободы поддерживались мирные, добрососедские межконфессиональные отношения. Их сохранению в дальнейшем должно поспособствовать и решение о назначении имамом реконструируемой мечети в ИК-7 достойного мусульманина. Имамы, такие как Хюсейн Оздоган, наносят вред верующим и обществу. Поэтому им запрещено находиться на посту в мечети или перед людьми. Это запрещает как религия, так и общественные ценности. Ибо у «распространяющего нечестие» нет права быть имамом!