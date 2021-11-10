Кострома, , 20:15 — REGNUM Во Всероссийской переписи населения приняли участие 77,5% населения Костромской области. Такие данные в ходе пресс-конференции 10 ноября озвучили статистики «Костромастата».

Карта Костромской области

Активнее всего в процессе участвуют жители Антроповского, Буйского, Галичского, Вохомского, Пыщугского и Чухломского районов. Там переписались более 90% населения. Самый низкий процент выявлен в Красносельском районе и городе Галиче. В населённых пунктах на этих территориях данные специалистам сообщили от 60 до 70% жителей.

Перепись завершится 14 ноября 2021 года. Принять участие в ней можно, дождавшись переписчика, придя на стационарный участок или заполнив анкету на «Госуслугах». Итоги станут известны в 2022 году. В целом по России перепись прошли 91,6% населения.

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