Санкт-Петербург, 10 ноября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. 10 ноября главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин сообщил, что 27-летний центральный защитник Георгий Джикия, выступающий за московский «Спартак», сможет принять участие в завтрашнем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 со сборной Кипра.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия пропустил последнюю тренировку сборной из-за небольшого повреждения. У футболиста было диагностировано перенапряжение подколенного сухожилия.

Также сегодня появилась информация, что фланговый атакующий полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов пропустит ноябрьские матчи национальной команды из-за травмы.

Завтра, 11 ноября, сборная России в матче девятого тура группы H отборочного турнира к ЧМ-2022 сыграет со сборной Кипра. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» и начнется в 20:00 по московскому времени.