Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Гражданам США, остающимся в Гаити, рекомендовано серьёзно подумать о возвращении в Соединенные Штаты из-за нарастающих проблем с безопасностью и нехваткой горючего.

Беженцы с Гаити U.S. Navy

С таким призывом выступило 10 ноября посольство США в Порт-о-Пренсе, сообщает 10 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на Rezonodwes.

Посольство советует американцам, находящимся в этой стране, скорее вылетать в США, пока функционируют хотя бы коммерческие рейсы. Администрация президента США Джо Байдена отмечает, что ситуация с безопасностью на Гаити остается непредсказуемой уже несколько месяцев, а в последние дни резко ухудшается.

При этом американский эксперт по Гаити Роберт Магуайр считает, что таким образом Вашингтон демонстрирует «отказ от любой ответственности».

«Я думаю, что нынешняя администрация предпочла бы, чтобы Гаити исчезло. Но оно никуда не денется. Кажется, в Белом доме нет единого мнения о том, что делать», — заявил эксперт журналистам.

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