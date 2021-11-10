Саратов, , 18:54 — REGNUM Об отмене уголовного дела, возбуждённого в отношении белорусского гражданина Сергея Савельева, который обнародовал видео с пытками в больнице ФСИН в Саратове, сообщает 10 ноября РБК.

Пытки. Англия. Гравюра

По словам адвоката Снежаны Мунтян, постановление о возбуждении дела отменено Саратовской областной прокуратурой. Это сделано «в связи с его незаконностью и необоснованностью».

Теперь Саратовская областная прокуратура просит отменить постановление о заочном аресте Савельева Октябрьский районный суд Саратова. Материалы дела поступят для дальнейшей проверки в ГСУ СК РФ.

Мунтян «На сегодняшний день Сергей числится по сути как содержащийся под стражей заочно. И 16 ноября кассационным судом будет принято вполне логично решение об отмене постановления о заключении под стражу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление ФСИН по Саратовской области распространило информацию о том, что из ведомства уволены 18 сотрудников после видео с пытками заключённых в колонии.

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