Новосибирск, 10 ноября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра, 11 ноября, ночью ожидается снег, мокрый снег. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

geralt Снегопад

«Ветер юго-западный 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с.Температура воздуха 0…-2 °С. На дорогах местами гололедица», — уточняется в прогнозе.

По региону завтра, 11 ноября, будет облачно, снег, мокрый снег, местами гололедные явления, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью 0… — 5 °C, днём −1… +4 ° C.