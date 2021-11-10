Вологда, , 18:53 — REGNUM На Вологодчине продлили действие налоговых мер поддержки, принятых в период пандемии, до конца 2022 года. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор Олег Кувшинников.

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«Наши бизнесмены смогут рассчитывать и дальше на пониженные налоговые ставки. Для субъектов МСП, которые пострадали или вновь созданы в этом году, распространим налоговые льготы. Для микропредприятий снизим условие по сохранению численности работников до 60% при получении льгот», — написал глава региона.

Кроме того, в области будет расширен охват получателей льготных займов для субъектов МСП по наиболее пострадавшим отраслям. Мерой поддержки смогут воспользоваться предприятия общепита, финтес-индустрия, бассейны, организации допобразования детей, кинотеатры.

«Уже принято решение по введению «налоговых каникул» в виде нулевой налоговой ставки для ИП, которые зарегистрированы в этом году и заняты в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. Закон будет принят на ближайшей сессии ЗСО. Срок действия налоговых каникул продлили до 1 января 2024 года», — сообщил Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор пригрозил введением двухнедельного локдауна из-за низких темпов вакцинации.