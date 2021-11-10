Великий Новгород, , 18:52 — REGNUM В Новгородской области с понедельника, 15 ноября, снимут ряд ограничений по коронавирусу, но развлекаться в общественных местах нельзя будет как минимум до 1 декабря. Об этом 10 ноября на заседании регионального оперативного штаба сообщил губернатор области Андрей Никитин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в Новгородской области с 8 ноября на всю текущую неделю был продлен режим нерабочих дней, а также введены дополнительные ограничения.

По словам Андрея Никитина, с 15 ноября жители региона без QR-кода, но с отрицательным результатом ПЦР-теста или справкой о вакцинации, с предоставлением удостоверения личности или документа военнослужащего, смогут в масках посещать предприятия общественного питания, бассейны, спортивные клубы и так далее. Без QR-кода, но в масках, местные жители смогут посещать магазины, торгующие непродовольственными товарами, а также, по предварительной записи, парикмахерские, солярии и массажные кабинеты. Возобновят работу и учреждения дополнительного образования детей любых видов, но доступ в них получат дети, а также их родители, владеющие QR-кодом.

Вместе с тем, до 1 декабря 2021 года сохраняются запреты на проведение массовых зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, рекламных и иных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, на аттракционах, дискотеках и так далее. До этого же времени предприятия общественного питания не будут работать с 23:00 до 06:00 мск, фудкорты смогут работать только навынос. На ближайшие две недели будут запрещены услуги в ночных клубах, на дискотеках, в детских игровых и развивающих центрах.

Как отметила на заседании оперштаба главный государственный санитарный врач по Новгородской области Елена Никифорова, за минувшую неделю число инфицированных коронавирусом в регионе выросло на 12% (на 2,4 тыс. человек), но при этом темп прироста снизился (до этого было 22%). Заболеваемость среди детей снизилась (в 1,5 раза), среди взрослых — выросла.

«Как и в предыдущие периоды, основная масса клинически выраженных форм, она увеличилась до 91%. Доля пневмонии в структуре немного снизилась, с 17 до 13%. Большинство у нас болеют с симптомами. Продолжился небольшой рост среднетяжёлых и легких форм», — сказала Никифорова.

В настоящий момент в больницах от COVID-19 лечится 1,6 тыс. новгородцев, еще 4,3 тыс. человек лечатся амбулаторно. Девять жителей области находятся на ИВЛ. 14,6% специализированных коек свободны.

«В целом ситуация у нас хоть и неблагополучная, но стабильная», — подытожила Никифорова.

С начала эпидемии в регионе выявили более 53 тыс. инфицированных коронавирусом (за минувшие сутки — 296, что на два человека меньше, чем днем ранее). Свыше 46 тыс. новгородцев выздоровели. 547 человек скончались. Комплексные прививки получили около 150 тыс. местных жителей.

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