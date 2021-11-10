Новосибирск, 10 ноября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 10 ноября, за прошедшие сутки было зарегистрировано 6318 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Kazanfirst.ru ОРВИ

Отметим, что днём ранее, 9 ноября, за минувшие сутки было зарегистрировано 1 357 обращений из-за ОРВИ.

При этом в регионе выявлен 74 761 случай заражения коронавируса (+405 за сутки), 55 114 человек выздоровели (+179 за сутки), 3516 пациентов умерли (+16 за сутки).