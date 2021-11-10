Казань, , 18:47 — REGNUM В Татарии 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел глава республики Рустам Минниханов и министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин вручили правоохранителям ключи от 63 автомобилей, сообщает пресс-служба руководителя субъекта федерации.

Вручение ключей от новых автомобилей President.tatarstan.ru

Ключи от новых машин получили подразделения ГИБДД, патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные полиции республики.

Минниханов поблагодарил полицейских за обеспечение безопасности и стабильности в регионе, отметив, что новый транспорт позволит повысить их боеготовность и оперативность.

В свою очередь министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин поблагодарил руководство республики за поддержку в укреплении материально-технической базы органов внутренних дел.

«Сегодня наша оснащенность на самом высоком уровне: современные технологии, компьютерная техника, автотранспорт. В рамках республиканских программ мы строим новые райотделы, ремонтируем старые объекты. Условия для несения службы самые комфортные», — уточнил глава МВД по РТ.

ИА REGNUM напоминает, 10 ноября президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником — с Днём полиции.

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