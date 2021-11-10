Златоуст, Челябинская область, , 18:34 — REGNUM Житель Златоуста Челябинской области отправится в колонию за убийство соседа по общежитию. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд

Lawfirmwinstonsalem.com

По данным следствия, этот гражданин был пьян. Он вооружился кухонным ножом, прошёл в комнату жертвы и зарезал его прямо на глазах у парализованной супруги. Затем он помыл руки и нож и ушёл сдаваться в полицию.

Суд назначил ему десять лет в колонии строгого режима. В пользу супруги погибшего взыскано почти 845 тыс. рублей.