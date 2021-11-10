Киев, 10 ноября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Россия может применить к Украине меры «энергетического терроризма», но Киев готов к такому развитию событий, заявил 10 ноября журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, в таком случае Киев предпримет некие «быстрые и жесткие» меры.

«В случае необходимости, если будет продолжаться складывающаяся ситуация, мы не исключаем использования Российской Федерацией «энергетического терроризма» в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения, быстро и жестко в интересах нашей страны», — заявил Данилов.

Что это за меры, украинский деятель не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь СНБО Украины объявил о санкциях в отношении ряда граждан Никарагуа.