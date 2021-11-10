Ханты-Мансийск, , 18:24 — REGNUM В Югре возбуждено 29 уголовных дел, связанных с оборотом поддельных медицинских документов о прохождении вакцинации. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Полученный QR-код

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Департаментом информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа разработан электронный сервис UGRA-QR, позволяющий проверять подлинность QR-кодов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поручению полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева во всех регионах УрФО пройдут дополнительные проверки по фактам фальсификации QR-кодов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уральском ФО ужесточаются проверки QR-кодов на подлинность