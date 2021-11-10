Канберра, , 18:25 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на одиннадцать. Эта информация была опубликована 10 ноября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Коронавирус Сdc.gov

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 076 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 180 518 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 1136 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 271 889 человек старше 16 лет, вторую — 6 951 829.

С начала пандемии в общей сложности 7939 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.