Верхнеуральск, Челябинская область, , 18:19 — REGNUM В Верхнеуральской тюрьме Челябинской области прокуратура нашла нарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

ФСИН России

Fsin.su

В частности, не соблюдался порядок обеспечения контингента вещевым довольствием. Также были проблемы с материально-бытовым обеспечением заключённых. Кроме того, оказалось, что администрация не в полной мере осуществляла трудоустройство тех осуждённых, которые имеют исковые требования потерпевших по приговорам судов.

По фактам этих нарушений начальнику учреждения было внесено представление. И по результатам его рассмотрения троих должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.