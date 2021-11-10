Киев, 10 ноября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Четверо граждан Никарагуа вызвали недовольство властей Украины, приняв участие в открытии представительства этой страны в Крыму.

Цитата из х∕ф «Пролетая над гнездом кукушки». Реж. Милош Форман. 1975. США Карательная психиатрия

Об этом сообщил 10 ноября на брифинге секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против лиц, причастных к открытию дипломатического представительства Никарагуа в Крыму.

«Принято решение о применении санкций в отношении тех людей, которые открыли представительство Никарагуа в Крыму. Восемь человек. Четверо граждан Никарагуа и четверо — граждане РФ», — рассказал Данилов на брифинге.

Реакция Никарагуа пока неизвестна.