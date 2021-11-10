Стокгольм, 10 ноября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. 10 ноября в послеобеденный перерыв, сразу после общения с тальманом Андреасом Норленом, которому он вручил прошение об отставке с поста премьер-министра Швеции, Стефан Лёвен провел пресс-конференцию, где поблагодарил всех, кто работал вместе с ним в течение последних семи лет. Об этом сообщил телеканал SVT.

Socialdemokraterna Стефан Лёвен

Лёвен «Я очень горжусь тем, что мне, когда-то рабочему пареньку из Одалена, выпала честь руководить нашей страной».

В ходе общения с журналистами временно исполняющий обязанности премьер-министра Швеции Лёвен также выразил удовлетворение достигнутым соглашением с «Центристами», что обеспечит голоса при выборе нового главы правительства его преемнице Магдалене Андерссон.

«Теперь у меня есть все что нужно, чтобы построить себе баню в Эрншёльдсвике, а по той, что находится в Харпсунде (официальная загородная резиденция премьер-министра Швеции — прим. ИА REGNUM), я буду скучать», — поделился политик своими планами на будущее после того, как окончательно уйдет из политики.