Подгорица, , 18:11 — REGNUM В Черногории 57,4 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 54,1 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцинация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Первую дозу вакцины получили 262 433 человека или 42,3 процента, а вторую — 247 330 человек или 39,9 процента от общей численности населения.

В Черногории 844 человека получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 459 человек прошли ревакцинацию.

Третью дозу за последние 24 часа получили 1834 человека, всего 22 108 человек.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.